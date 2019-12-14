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В Украину не пустили директора минского корпункта НТВ

В Украину не пустили директора минского корпункта НТВ Сергея Савина. 13 декабря он прилетел в киевский аэропорт "Борисполь" из Национального аэропорта "Минск", но не смог пройти пограничный контроль.

"Прилетели утром в "Борисполь", далее штатная процедура прохождения контроля, — рассказал Савин. — Сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, насколько прилетели в Украину, что собираемся делать. Были заявлены темы: результаты расследования убийства Павла Шеремета, предстоящая активизаия газовых переговоров России и Украины, ну и обещанные президентом Зеленским обмены пленных до конца года и возможное прекращение огня на линии соприкосновения, передает "Еврорадио".

Отдали документы, всё происходило вежливо, дипломатично. Затем пригласили к ответственному лицу. Вот такое было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Причина официальная — я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь".

Сергей Савин родился в Самаре в 1977 году. С ноября 2004 года — на НТВ, в настоящий момент работает и живёт в Беларуси. В 2014 году награжден российской медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за объективное освещение событий в Крыму.
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