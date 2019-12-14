В Турции родственники ищут пропавшую 15-летнюю уроженку Гродно

Семья девушки из Гродно, четыре года назад они уехали в Швецию в поисках лучшей жизни. А 6 декабря девушка вместе с матерью, отчимом и двумя сестрами приехала в Турцию из Швеции. Отчим Марии — врач общей практики. В Стамбуле ему предложили работу, поэтому семья и переехала и оформляла вид на жительство. Мать Марии много лет назад приняла ислам.





По словам тети подростка Веры, 9 декабря мать Марии вместе с двумя дочерьми ушла в магазин, когда они вернулись, старшей дочери не было дома. Вера рассказала, что в доме не было никаких следов, которые бы могли указывать на то, что девушку увели силой.





Семья недоумевает, куда могла уйти девушка. Они предполагают, что она могла выйти вслед за матерью в магазин и заблудиться. «Марию никто не обижал, никогда. Ее не били, не наказывали. Над ней не издевались ни психологически, ни физически. Ей ни в чем не отказывали», — рассказывает Вера.





В полиции приняли заявление только спустя сутки. Также семья обратилась и в белорусское консульство, там, по словам Веры, ситуацию взяли на контроль. TUT.BY в диппредставительстве подтвердили информацию о том, что семья обращалась по поводу пропажи ребенка.





— Нам известно об этой ситуации. Возможное содействие оказывается по линии Генерального консульства Беларуси в Стамбуле, которое контактировало с родственниками пропавшей и взаимодействует с правоохранительными органами турецкой стороны. В настоящее время розыск продолжается, — сообщил TUT.BY пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.





Тетя Марии разместила информацию о поиске на своей странице в Facebook. В среду, 11 декабря, девушку видели в районе Башакшехир, который находится довольно далеко от района Бейоглу, где семья Марии сняла квартиру. Девушка выглядела аккуратно, была одна. Больше никакой информации о ней нет.





Семья ищет возможность разместить объявление о пропаже девушки в турецких СМИ, однако пока безрезультатно.





Мама Марии — Александра — на звонки и сообщения белорусских журналистов не ответила.