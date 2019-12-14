Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Эксперт: В Беларуси за 25 лет заболеваемость раком увеличилась в 2 раза

В интервью kp.by доктор медицинских наук, профессор Алексей Океанов рассказал, во сколько раз и почему в Беларуси увеличилось количество онкозаболеваний.

«За четверть века заболеваемость (раком в Беларуси) увеличилась в два раза, – рассказал журналистам Алексей Океанов, который стоял у истоков канцер-регистра Беларуси, а сейчас руководит группой статистики и анализа РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. – На конец 2018 года на диспансерном учете состояло 303 119 человек.

Только за 2018 год в Беларуси зарегистрировано 52 584 новых случая».

По подсчетам специалистов, каждый четвертый заболеет в течение жизни раком
Об этом также сказал Океанов в интервью: «Увеличилась продолжительность жизни – эта причина привела к увеличению числа заболеваний более чем на 40%».


Из-за чего еще такой прирост?

Из-за образа жизни, снижения иммунитета, радиации, бесконтрольного потребления лекарств, из-за самолечения, сказал Алексей Океанов.

«Мы не знаем, как действуют на организм всевозможные пищевые добавки, которые разрешено продавать без регистрации и разрешения фармкомитета, – объяснил эксперт. – Отсутствие лечения при вялотекущих хронических заболеваниях также приводит к развитию рака. Это относится к гастритам с пониженной кислотностью желудочного сока, полипам толстой кишки и др.».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Встреча с кандидатом в Президенты А. Лукашенко.
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru