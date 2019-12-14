Автобус с фанатами Макса Коржа опрокинулся в Свердловской области

Автобус перевернулся на трассе Пермь – Екатеринбург, в результате ДТП пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.





По данным источника, авария произошла в субботу в 7.10 (5.10 по минскому времени) на 242-м километре автодороги. В момент ДТП в салоне находились 53 пассажира. Они возвращались домой с концерта певца Макса Коржа, который состоялся в Перми.





"В одно из мгновений неожиданно водитель задремал, в результате не справился с управлением своей машины, автобус выехал на полосу встречного движения, проехав ее, съехал с трассы и перевернулся, лег на левую сторону. Чудом обошлось без жертв – только потому, что до ближайшей лесополосы от трассы всего порядка 20 метров и автобус протащило по заснеженной земле все это расстояние и машина остановилась в непосредственной близости от деревьев. Если бы столкновение с деревьями произошло, то, конечно, были бы жертвы. А так бригада скорой помощи доставила в Бисертскую больницу семь человек", – сказал Горелых.



