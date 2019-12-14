"Ну, что ж, вот и итог моей академической деятельности в Беларуси. Получил уведомление об увольнении за прогулы. Подстава в чистом виде. Без отпускных, без выходного пособия, накануне Нового года. Пока на больничном, не увольняют, но как только выйду - сразу уволят. Вот и всё, что я заработал за десять лет работы. Уезжаю с чем приехал, только с геморроем - куда девать всё, «нажитое непосильным трудом»)) Мы ж, как дураки, верили, что здесь надолго, что нашли свою гавань... Ну, дураки, ну, что тут скажешь. Но финал истории поражает своей беспардонщиной! Как это комментировать лапидарно, но цензурно - пока не знаю. Но скоро узнаю и напишу. И гораздо больше и информативней, чем ожидают от меня в руководстве театра», – пообещал Панджавидзе на своей странице в Фейсбук.





В комментариях к своему посту Михаил Панджавидзе уточнил, что у него уже есть варианты ухода. «Но... слишком много в этой истории неизвестного и неприличного. И чтобы всё было понятно всем окончательно, я ещё какое-то время уделю этой теме. Так, из серии - «А напоследок я скажу»» – пообещал он.





Комментируя это скандальное кадровое решение известный режиссер Андрей Курейчик высказал свою позицию. «Михаил просто очень любил Россию. И не очень -- Беларусь, беларускую музыку, язык, культуру. Это мое впечатление от личного общения в весьма откровенной обстановке. Он считал, что Беларусь к России приползет на коленях, а Посол России тут по статусу как Генерал-губернатор. Его передергивало от беларуского языка, а наши композиторы мол ещё не "доросли" до оперы... Ну что, попутал берега чуток, Михаил, бывает... Человек талантливый, но ему правда пора домой... А Оперному театру нужен режиссер, который будет развивать беларускую оперу, музыку и балет...» – считает Курейчик.