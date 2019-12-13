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В Могилеве женщина регулярно избивала своего мужа. Возбуждено уголовное дело

В милицию потерпевший не обращался, за него это сделала прокуратура. За истязание женщине грозит до трех лет.

Было установлено, что в течение всего 2019 года 47-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения систематически избивала своего супруга-пенсионера, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Она состояла на учете как хронический алкоголик, ранее неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности.

Несмотря на то, что сам мужчина не обращался в правоохранительные органы, прокурор, исходя из защиты прав и интересов пострадавшего от преступления лица, возбудил уголовное дело об истязании.

Расследованием занялся Следственный комитет. За истязание (часть 1 статьи 154 УК РБ) женщине грозит до трех лет лишения свободы.

По закону, прокуратура может возбудить уголовное дело о преступлениях частно-публичного обвинения и при отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, если они совершены в отношении того, кто находится в зависимости от обвиняемого или по иным причинам не может самостоятельно защищать свои права и законные интересы.
Intex-press
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