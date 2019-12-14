Украли и распилили: в Пуховичском районе слямзили узкоколейку

В уголовном деле о краже – четверо фигурантов: 20-, 31-, 40- и 50-летний подельники – все безработные. Правоохранители выяснили, что «дельце» замыслил провернуть 31-летний сельчанин, проживающий Минском районе. Мужчина знал, что старая узкоколейка торфопредпрития под Пуховичами давно не эксплуатируется, и подумал, что кражу заметят не сразу.





– Организатор хищения позвал трех знакомых, вместе на его грузовике они и приехали на участок к старым рельсам. С помощью автогена порезали свыше 500 метров рельсов, погрузили их в грузовик и вывезли с участка. Награбленное – более 10 тонн рельсов собирались сдать как металлолом, – добавили в УСК.





На следствии фигуранты дали признательные показания. Мужчины находятся под обязательствами о явке, их имущество арестовано.





Ущерб, нанесенный предприятию, еще не оценен. Расследование продолжается, предстоит установить роль каждого из подельников.