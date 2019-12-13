Из Минска до Москвы за 6 часов на поезде? Проект прорабатывается

Об этом сообщила zviazda.by со ссылкой на пресс-службу БЖД.





- Стоит задача, чтобы за 6 часов днем в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств, - отметил начальник Белорусского железной дороги Владимир Морозов.





По его словам, создана рабочая группа из специалистов железных дорог. Проект планируют реализовать до конца 2020 года.