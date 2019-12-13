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Из Минска до Москвы за 6 часов на поезде? Проект прорабатывается

Железные дороги Беларуси и России прорабатывают проект внедрения ускоренных прямых пассажирского сообщения по маршруту Минск - Москва.

Об этом сообщила zviazda.by  со ссылкой на пресс-службу БЖД.

- Стоит задача, чтобы за 6 часов днем в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств, - отметил начальник Белорусского железной дороги Владимир Морозов.

По его словам, создана рабочая группа из специалистов железных дорог. Проект планируют реализовать до конца 2020 года.
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