Умер актер из фильма «Леон»

Дэнни Айелло

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Его представитель Трейси Миллер рассказал, что артист скончался вечером 12 декабря после непродолжительной болезни. Ему было 86 лет.





Миллер также уточнил, что у актера остались четверо детей. Все они родились от продюсера Сэнди Коэн, на которой артист женился в 1955 году.





Дэнни Айелло родился в Нью-Йорке 20 июня 1933 года. Он начал сниматься в кино лишь в 35 лет, однако за свою карьеру успел исполнить почти сотню ролей. Среди наиболее известных картин с его участием — «Леон», «Крестный отец 2», «Счастливое число Слевина», «Однажды в Америке», «Покровитель», «Высокая мода» и «Гудзонский ястреб». За фильм Спайка Ли «Делай, как надо» Айелло номинировали на «Оскар» как лучшего актера второго плана.



