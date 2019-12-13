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Мошенница "уделала" жителей Копыля на 400 тыс. рублей - утепляла трубопровод

В Копыле ликвидирована очередная финансовая пирамида.

В Копыле правоохранительные органы раскрыли масштабное мошенничество, совершенное по принципу финансовой пирамиды. Подозреваемой оказалась 32-летняя местная жительница, от действий которой причинен ущербпочти на 400 тыс. рублей, сообщила пресс-служба МВД РБ. 

«Женщина обладала уникальной способностью убеждать людей. Представляясь успешным предпринимателем в сфере строительства, она предлагала жителям района вложиться в развитие бизнеса, связанного с утеплением трубопроводов. Для этого нужно было лишь одолжить определенную сумму денег под выгодный процент», – сообщил заместитель начальника Копыльского РОВД Владимир Рудаковский.


Позже выяснилось, что никакой коммерции не существовало. Деньги первых кредиторов женщина потратила, а, чтобы вернуть долги, искала новых «клиентов». В итоге серия займов с марта по октябрь 2019 года лишила жителей райцентра 160 тыс. долларов, 18 тыс. евро и 510000 российских рублей, пишет afn.by

Известно, что 10 лет назад она привлекалась к уголовной ответственности за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.
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