Источник: выступление Кузьменко в суде





Прямая речь: "Вчерашний день, наверное, начался обычно. Я была на работе, у меня было 3 ребенка в операционной. Самое приятное – это сейчас постфактум понимать, что когда я еще находилась в операционной, в этот момент уже готовился брифинг. Я уже стала убийцей".





Шеремет. Я впервый раз про Шеремета услышала, когда в день, по-моему, его убийства, я сидела на работе, открыла фейсбук, прочитала, что убили Шеремета, я тогда еще полезла читать, кто это...





Я не знаете, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов… Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийца? Кому они отдавали своих детей?"





Детали: Кузьменко раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили ее якобы причастность. В частности, женщина возмутилась, что описание ее и убийцы составили и сопоставили по нечеткими записями видеокамер.





Подозреваемая отметила, что "даже в 19 веке система антропометрии состояла из очень многих показателей".





Комментируя другую экспертизу, которая сравнила хода Кузьменко и убийцы на записях, подозреваемая сказала, что походка может меняться, если человек несет груз.









По мнению Кузьменко, взрывчатка МОН-50, которую несла убийца Шеремета, весит около 5 килограмм. Поэтому, по мнению подозреваемой, неправильно было сравнивать ходу убийцы с кадрами, где Кузьменко не несла тяжелых сумок.





В то же время, волонтер говорит, что в день убийства была на работе. Хотя в тот день она выложила в facebook фото, написав в комментариях, что находится в отпуске.



