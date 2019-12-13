Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Подозреваемая в убийстве Юлия Кузьменко даже не знала, кто это - Павел Шеремет

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, отрицает свою причастность и считает ложными результаты экспертиз по делу.

Подозреваемая в убийстве Юлия Кузьменко даже не знала, кто это - Павел Шеремет
Источник: выступление Кузьменко в суде

Прямая речь: "Вчерашний день, наверное, начался обычно. Я была на работе, у меня было 3 ребенка в операционной. Самое приятное – это сейчас постфактум понимать, что когда я еще находилась в операционной, в этот момент уже готовился брифинг. Я уже стала убийцей".

Шеремет. Я впервый раз про Шеремета услышала, когда в день, по-моему, его убийства, я сидела на работе, открыла фейсбук, прочитала, что убили Шеремета, я тогда еще полезла читать, кто это...

Я не знаете, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов… Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийца? Кому они отдавали своих детей?"

Детали: Кузьменко раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили ее якобы причастность. В частности, женщина возмутилась, что описание ее и убийцы составили и сопоставили по нечеткими записями видеокамер.

Подозреваемая отметила, что "даже в 19 веке система антропометрии состояла из очень многих показателей".

Комментируя другую экспертизу, которая сравнила хода Кузьменко и убийцы на записях, подозреваемая сказала, что походка может меняться, если человек несет груз.


По мнению Кузьменко, взрывчатка МОН-50, которую несла убийца Шеремета, весит около 5 килограмм. Поэтому, по мнению подозреваемой, неправильно было сравнивать ходу убийцы с кадрами, где Кузьменко не несла тяжелых сумок.

В то же время, волонтер говорит, что в день убийства была на работе. Хотя в тот день она выложила в facebook фото, написав в комментариях, что находится в отпуске.
pravda.com.ua
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
20 СНЕЖНЯ 18.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru