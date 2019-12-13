Телекомпания «ВоенТВ» на «Линии Сталина» снимает фильм

А затем в афганскую провинцию Кунар во время боевых действий февраля 80-го.





Авторы ленты совершили путешествие во времени, чтобы воссоздать историю 103-й отдельной мобильной бригады, пишет mlyn.by





1944. Балатонская операция. Каждый дом небольшого городка занят освирепевшими гитлеровцами. Из окна стрекочет немецкий пулемет MG-42. Затихает для перезарядки. В этот момент к зданию бросается младший сержант Иван Шишунов и закидывает в проем гранату. Гремит взрыв. Вот лишь небольшой эпизод, который с бережливой точностью восстанавливают реконструкторы и пиротехники, военные и телевизионщики.





— Поступок 19-летнего парня малоизвестен. В тот день он ворвался в здание в одиночку. Такой штурм застал оглушенных немцев врасплох. Да они и подумать не могли о подобной дерзости, — рассказал автор сценария Иван Михайлов. — Завладев вражеской позицией и захватив трофейное оружие, гвардеец отбивал контратаки противника. В тот день на его счету оказалось 23 фашиста. А погиб он через два дня, войдя в историю с совершенно другим подвигом — бросился и подорвал танк. После такой атаки колонна немецкой техники решила развернуться и отступить. Увы, ценой жизни отчаянного и бесстрашного бойца.





Подразделению, в которое входил Шишунов, суждено было стать легендарным соединением — 103 бригадой. А эпизод с подрывом танка станет одним из зрелищных в ленте, но не последним. Клуб «Шурави» воссоздал гибель в Афганистане уроженца Пуховичского района Николая Чепика.





— Я вначале удивился, с какой достоверностью реконструкторы подошли к обмундированию и снаряжению моджахедов. Подумал, что ребята, которые участвуют в съемках, по-хорошему фанаты своего дела, — рассказал оператор-постановщик Александр Петкевич. — Но когда потом пересматривал кадры, увидел, как им удалось психологически передать атаку смертников. Это впечатляет! Думаю, что зрители, увидев такое, скажут: «Верю!».





Спецэффекты, техника съемки, актеры. Авторы признаются, что не собираются впечатлить аудиторию, а лишь передать атмосферу событий. Сейчас съемки близятся к концу. Погрузить в историю и представить картину телевизионщики обещают сразу после новогодних торжеств.









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