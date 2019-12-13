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МВД: выдача биометрических паспортов и ID-карт снова откладывается

Белорусы начнут получать биометрические паспорта и ID-карты на год позже ― с 1 января 2021 года

О причинах рассказал Sputnik начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Введение в обращение биометрических паспортов и ID-карт в Беларуси требует целого комплекса действий ― от производства бланков для таких документов, их персонализации и сбора биометрических данных до обеспечения защиты и более широких возможностей пользования ID-картой, пояснил собеседник Sputnik. 

"Этот комплекс мероприятий нужно пройти и осуществить. В этой связи в силу определенных причин сами информационные ресурсы государства не были готовы к считыванию ID-карты, которую мы были готовы выдавать с 1 января, уже закуплено соответствующее оборудование, оно уже поступило в Республику Беларусь", ― сообщил Бегун.


Кроме того, в стране уже построен центр персонализации документов, есть соответствующий штат сотрудников. Но для того, чтобы ID-карта стала полноценным документом, в первую очередь – в электронном правительстве, и обеспечивала гражданину соответствующие услуги в сети интернет, нужно провести еще целый комплекс мероприятий, уточнил собеседник.

"Есть предварительное решение, оно будет соответствующим образом оформлено, что мы начнем выдачу биометрических документов еще через год ― с 1 января 2021 года", ― сказал Бегун.  

Белорусы в следующем году не смогут получить биометрический паспорт, но на данный момент персонализированные образцы таких документов уже есть. Сейчас проводится их опытная эксплуатация на взаимодействие с другими информационными ресурсами государства для того, чтобы в последующем  получить полноценный документ, удостоверяющий личность не только при визуальном контроле, но и в глобальной компьютерной сети, резюмировал собеседник.
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