Как сообщает в Facebook «Камяніца Festival», Олега Пашека не стало вечером 12 декабря. Ему было 53 года.













Олег Пашек был директором сети ресторанов «Каменица», «Грай кафе», «Белорусская корчма», «Огинский», директором и организатором фолк-фестиваля «Каменица».





Прощание состоится 14 декабря в Минске по адресу: улица Кульман 33а, с 11:00 до 13:00. Похоронят Олега Пашека на Кальварийском кладбище.