



Сначала белорусы отправились в египетский госпиталь, но сейчас прилетели в Беларусь — скорая забрала женщину прямо с самолета. Станислав не понимает, что происходит, и не знает, что делать дальше, чтобы его жена выжила.





— Там была, скорее всего, токсикологическая проблема: или из-за плохой воды, или из-за фруктов. Мы не купались ни в каких бассейнах, только в море. Питались хорошо: ели отварные овощи, говядину. Съели чуть-чуть пангасиуса, но это же нормальная рыба. Потом у нее онемели конечности и язык, началась одышка. Мы с ней приехали на круиз, там она не ела и не пила, потому что стало плохо — обратно я нес ее на руках, — рассказал Onliner Станислав.





Женщину госпитализировали 11 декабря — в Хургаде ей поставили диагноз «гастроэнтерит». Станислав говорит, что в его жену «вливали по 20 капельниц».









11 декабря белорусы вернулись на родину — прямо с самолета 29-летнюю пострадавшую забрала скорая. Сначала ее отвезли в РНПЦ в Гомель, где провели обследование всего организма. Сначала сказали, что все хорошо.





— Белорусские врачи обнаружили у нее вирусный менингит. Это или токсин, или вирус, непонятно. А сейчас определить это достаточно сложно, как я понимаю, потому что токсинов и вирусов масса, а есть ли у нас на них анализы, я не знаю. Четких прогнозов врачи сейчас не дают: она может пойти на поправку, а может впасть в кому. Моя жена сама врач — только благодаря этому она сохранила себе жизнь, потому что у нее были проблемы с дыханием. Она умеет затормаживать дыхание, чтобы не задохнуться и чтобы не остановилось сердце. Это помогало ей в самолете, когда мы возвращались в Беларусь, — вспоминает гомельчанин.





По словам Станислава, с ними в египетской больнице была семья из Минска: у маленькой девочки температура 40, а потом то же самое — у их сына. Белорус говорит, что у его жены не было «классических симптомов» для менингита — головной боли, лихорадки и др.





— Я не знаю, куда еще обращаться, чтобы можно было ей помочь. Если бы агентства сразу предупреждали о таких рисках, да в жизни мы бы не поехали, — в отчаянии говорит Станислав.





Напомним, в конце октября — начале ноября супруги из Беларуси погибли после отдыха в отеле Shаrm Reef в Шарм-эль-Шейхе. Официальной причины смерти пока нет, но с высокой вероятностью ей стало пищевое отравление. Сын погибшей минчанки Елены рассказал, что белорусы ели рыбу именно в отеле.







