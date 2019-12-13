Пассажир с пистолетом бегал за водителем вокруг маршрутки в Орше
Фигурантом уголовного дела за угрозу убийством стал клиент такси в Орше. Мужчина был пьян и не оплатил проезд.
В Орше от действий пассажира пострадал 26-летний водитель городской маршрутки. Днем 30 ноября к нему в «Газель» зашел 41-летний местный житель, который решил воспользоваться транспортом, не рассчитавшись за проезд.
После отправления автомобиля от очередной остановки безбилетник встал с места и начал беспричинно оскорблять шофера. Причиной тому был вопрос: не пропустил ли пассажир свой выход.
Чтобы не подвергать опасности других клиентов и не попасть в аварию, маршрутчик остановился и потребовал у мужчины выйти из салона. Вместо этого тот достал из кармана пистолет и начал угрожать.
– Не разбираясь, какое оружие в руках у подозреваемого, водитель начал убегать от него и прятаться за маршруткой. Это увидел проезжавший мимо горожанин, который и вызвал милицию. В итоге опасного пассажира задержали, – рассказали в Оршанском РУВД.
Известно, что он ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и привлекался к административной ответственности, сообщает МВД.
17:12 13/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение