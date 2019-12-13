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Пассажир с пистолетом бегал за водителем вокруг маршрутки в Орше

Фигурантом уголовного дела за угрозу убийством стал клиент такси в Орше. Мужчина был пьян и не оплатил проезд.

В Орше от действий пассажира пострадал 26-летний водитель городской маршрутки. Днем 30 ноября к нему в «Газель» зашел 41-летний местный житель, который решил воспользоваться транспортом, не рассчитавшись за проезд.

После отправления автомобиля от очередной остановки безбилетник встал с места и начал беспричинно оскорблять шофера. Причиной тому был вопрос: не пропустил ли пассажир свой выход.

Чтобы не подвергать опасности других клиентов и не попасть в аварию, маршрутчик остановился и потребовал у мужчины выйти из салона. Вместо этого тот достал из кармана пистолет и начал угрожать.

– Не разбираясь, какое оружие в руках у подозреваемого, водитель начал убегать от него и прятаться за маршруткой. Это увидел проезжавший мимо горожанин, который и вызвал милицию. В итоге опасного пассажира задержали, – рассказали в Оршанском РУВД.


Известно, что он ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и привлекался к административной ответственности, сообщает МВД.
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