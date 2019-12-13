



Об этом он сообщил во время встречи со студентами и преподавателями медицинских университетов





Он привел в пример ст. 328 УК, ограничивающую незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, и общественное движение «Матери 328», которое добивается либерализации антинаркотической статьи, а также пересмотра дел родственников.





— Я понимаю беспокойство этих матерей, дети которых оказались за решеткой за наркоту. Но закон есть закон, его надо исполнять, знаешь ты его или нет. Наталья Ивановна (Кочанова. —рим. авт), наш председатель Совета Республики сейчас, тогда — Глава Администрации — с ними встречалась по моему поручению, обсуждалось на встрече, что одно дело производить наркотики, другое — распространять, и третье — употреблять. Мы, наверное, недооценили, что употребление наркотиков, это все же болезнь. Болезнь вредная, хуже, чем пить-курить и так далее, и с этим страшным злом надо бороться. И мы боремся!









Лукашенко уверен: «Матерям 328» надо было раньше беспокоиться за своих детей, но с другой стороны «следует посмотреть на действие законов и, может быть, несколько отступить в отношении тех, кто попал в беду в плане употребления».





— Я поручил пересмотреть вопрос по помилованию некоторых молодых людей. В основном сидят парни, девушек среди них немного, единицы. Но тем не менее они попали за решетку из-за попустительства родителей. Ну и в силу нашей жизни нынешней: в интернет залезешь — все можно, это можно! Поэтому поручил, как у нас говорят, передавать таких людей на поруки родителям. Придите — распишитесь, как у нас говорят. Но не дай бог опять попадут!





Каждый такой случай, по словам Лукашенко, будет рассматриваться персонально.



