Оказалось, что задержан 35-летний белорус, который живет в Поставах. До задержания он успел побывать на территории Литвы. У поставчанина с собой была рация, мобильный телефон и пропуск в пограничную полосу, а его лодка оснащена электродвигателем с аккумулятором.





Визит в сопредельное государство мужчина пограничникам объяснил тем, что на литовском берегу озера увидел рыбака и решил пообщаться с ним насчет клева.





В результате в отношении жителя райцентра начали административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима.







