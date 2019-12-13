Лукашенко о медиках: Проблем с кадрами у нас нет

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"Уж слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров. Но вы-то не видите, что под этим большая политика. Куда едут в основном? В Польшу и Литву. И сейчас муссируется этот вопрос, прежде всего, в оппозиционных средствах массовой информации - они в Польше и Литве все сидят", - сказал Лукашенко в пятницу во время посещения Белорусского государственного медицинского университета.





По его словам, из Литвы и Польши врачи рванули в Германию, Францию, Великобританию заработать денег.





"И там (в Польше и Литве – ИФ) сегодня беда. Вот они и будоражат наше общество, чтобы подтолкнуть вас к выезду", - цитирует Лукашенко interfax.by





"Некоторые наши - 100 человек там - рванули туда. Ну и что? В Литве они что нового увидели? Психологический фактор, что люди там побывали и вернулись сюда и говорят нашим: "Ну, давайте, поезжайте, попробуйте". Это их остудило", - продолжил Лукашенко.









По его словам, в прошлом году из Беларуси уехали около 150 врачей. "Но я министру говорю: не переживай. Важно то, что, побывав там и приезжая сюда в отпуск, они быстро вас на место поставят и расскажут, как там надо работать", - продолжил глава государства.





"Я вас не агитирую не выезжать - съездите. Небольшое счастье будет у вас там, и немногое потеряет государство", - заметил Лукашенко.





Вместе с тем Лукашенко констатировал, что среди белорусских медиков, которые покидают страну, есть высококлассные специалисты. "Вот это более опасно. Но, учитывая, что, получив опыт там, вы вернетесь домой, а таких очень много, это благо. Они там научились новым технологиям, которых нет у нас, и вернулись", - отметил Лукашенко.





По официальным данным Минздрава, с начала текущего года из Беларуси уехали для работы за рубежом около 200 врачей, приехали обратно - 20 человек. В 2018 году их было 158 и 40 соответственно.