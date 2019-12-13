Плодитесь и размножайтесь: Мининформ разрешил эротический телеканал

Разрешение выдано сроком на три года. Их можно распространять без изменения формы и содержания.





«Barely Legal» — телеканал для аудитории 18+, созданный под эгидой бренда Hustler.





Программы канала носят эротический характер. Он позиционируется в качестве канала мягкой эротики.