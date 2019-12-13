Плодитесь и размножайтесь: Мининформ разрешил эротический телеканал
Министерство информации выдало разрешение на распространение на территории Беларуси двух телеканалов: «BRIDGE TV DELUXE» и «Barely Legal».
Разрешение выдано сроком на три года. Их можно распространять без изменения формы и содержания.
«Barely Legal» — телеканал для аудитории 18+, созданный под эгидой бренда Hustler.
Программы канала носят эротический характер. Он позиционируется в качестве канала мягкой эротики.
Источник: reform.by
10:15 13/12/2019
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