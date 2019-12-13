ЧП произошло на улице Суворова днем 12 декабря. Очаг возгорания обнаружили в лифтовой шахте первого подъезда. Для спасения супружеской пары и их годовалого ребенка спасатели воспользовались автолестницей. Жильцам одели маски для защиты органов дыхания. Еще 8 человек, включая 2 детей, пожарные эвакуировали по незадымляемой лестнице. Медики осмотрели людей, к счастью, госпитализация не потребовалась.







