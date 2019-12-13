Макей сводил дипломатов в Wargaming

Как сообщает МИД, такие встречи используются как повод подвести итоги уходящего года, планы на будущее сотрудничество, а также познакомить иностранных дипломатов с различными сферами жизни нашей страны. Ранее дипломатам были представлены туристический, спортивный и промышленный потенциал нашей страны. В этом году представители иностранных государств и МИДа встретились в гостях у компании Wagaming, разработчика и издателя онлайн-игр.



