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В Германии чех на микроавтобусе врезался в фуру белоруса и погиб

В Германии чех на микроавтобусе врезался в фуру белоруса и погиб. Информация об этом появилась на сайте полиции Нижней Саксонии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Авария произошла 11 декабря около 8:15 на автобане А7 возле города Касселя.

На данный момент известно, что 32-летний белорус ехал за рулем фуры с польскими номерами в южном направлении, но в какой-то момент из-за пробки впереди затормозил. По неустановленной причине водитель микроавтобуса Renault Master 53-летний гражданин Чехии, который ехал за ним, не стал тормозить, и его машина врезалась в фуру.

В результате столкновения мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте. Белорус не пострадал.
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