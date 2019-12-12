Путин вошел в топ-Twitter. Сеть назвала самые обсуждаемые темы года

В 10-ку самых топовых новостных тем вошли: пожар в Нотр-Даме, Brexit, сильнейший за последние несколько десятилетий в Японии тайфун Хагибис, пожары в Амазонии, протесты в Гонконге, климатические протесты, теракт в новозеландском Крайстчерче и предвыборные дебаты демократов в США.









В топ самых обсуждаемых политиков года вошли:

президент США Дональд Трамп,

экс-президент США Барак Обама,

премьер-министр Индии Нарендра Моди,

Член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес,

президент Бразилии Жаир Болосонару,

сенатор США Берни Сандерс,

бывшая первая леди США Хиллари Клинтон,

бывший вице-президент США Джо Байден,

президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин.



