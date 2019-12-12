Студентка третьего курса Института бизнеса Белорусского государственного университета Анастасия Лавринчук примет участие в финале престижного конкурса 14 декабря в столице Великобритании. Членам жюри предстоит выбрать «Мисс мира – 2019» из 90 девушек. Корону победительнице передаст мексиканка Ванесса Понсе де Леон, титулованная в 2018 году.





Фото: / Onliner.by





Поддержать участницу от Беларуси можно уже сейчас, не дожидаясь трансляции, которую будет вести телеканал ОНТ.





— Для этого необходимо зайти на официальный сайт конкурса и зарегистрироваться с помощью аккаунта Facebook, Google или Instagram, открыть вкладку Contestants, найти Anastasiya Laurynchuk — Belarus, перейти в профиль и нажать Vote. С одного аккаунта можно оставить только один голос, — рассказали в пресс-службе университета.





Справочно





Конкурс «Мисс мира» впервые был проведен в 1951 году в Лондоне. Город оставался столицей конкурса красоты до 1988 года включительно. С 1989 года состязание проводится в различных странах.



