В Минске ищут очевидцев нескольких ДТП с жертвами





Вечером 8 декабря на ул. Веры Хоружей в районе Комаровского рынка Peugeot Boxer сбил 84-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавшая госпитализирована. Проводится проверка.









Ночью 9 декабря Volkswagen Polo столкнулся с попутным троллейбусом на ул. Чкалова. В тот момент в машине находились пять человек — все нетрезвые. В результате ДТП госпитализированы 26-летний водитель легковушки и трое его пассажиров — мужчины 24, 28 и 30 лет. Их 23-летний компаньон отпущен домой после оказания медицинской помощи.





По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.





Утром 9 декабря на ул. Сурганова, предварительно, пересекавшая дорогу вне перехода 72-летняя женщина сначала попала под Subaru Forester, а затем — под Nissan Micra. Пенсионерка скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.





По этим ДТП назначены необходимые экспертизы, включая автотехнические и судебно-медицинские. Граждан, которые что-либо знают об указанных происшествиях или обладают записями с видеорегистраторов, просят обратиться в УСК по г. Минску лично (ул. Первомайская, 7) или по телефонам: 8(017) 389-55-55 и 8(033) 333-67-19.





Фото УСК по г. Минску



