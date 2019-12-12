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БЖД запускает новогодний поезд к Деду Морозу

Беларусская железная дорога на зимние праздники возобновляет туристический маршрут «Путешествие в Поместье Деда Мороза».


Специальный новогодний поезд только из купейных вагонов будет курсировать из Минска в поместье Деда Мороза в «Беловежской пуще» 13, 20, 24, и 27 декабря, а также 2, 4, 6 и 13 января.

Поездки имеют форму туров выходного дня. Отправление поезда запланировано на 21:57. Прибывать в Брест он будет утром в 7:50, откуда пассажиров доставят в пущу на автобусах. Проводницы поезда будут работать в костюмах Снегурочек.

После визита в пущу группы вернутся в Брест и отправятся в Минск в 17:28 с прибытием в столицу в 22:18. 

Ярким моментом путешествия станет развлекательная программа с аниматорами и встреча с железнодорожным Дедом Морозом.

Планируется, что турмаршрутом воспользуется около 2000 человек.
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