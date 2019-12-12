БЖД запускает новогодний поезд к Деду Морозу





Специальный новогодний поезд только из купейных вагонов будет курсировать из Минска в поместье Деда Мороза в «Беловежской пуще» 13, 20, 24, и 27 декабря, а также 2, 4, 6 и 13 января.





Поездки имеют форму туров выходного дня. Отправление поезда запланировано на 21:57. Прибывать в Брест он будет утром в 7:50, откуда пассажиров доставят в пущу на автобусах. Проводницы поезда будут работать в костюмах Снегурочек.





После визита в пущу группы вернутся в Брест и отправятся в Минск в 17:28 с прибытием в столицу в 22:18.





Ярким моментом путешествия станет развлекательная программа с аниматорами и встреча с железнодорожным Дедом Морозом.





Планируется, что турмаршрутом воспользуется около 2000 человек.