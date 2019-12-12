Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

766 человек экстренно эвакуировали из школы в Белоозерске

Более 750 учеников и учителей экстренно эвакуировали из школы в Белоозерске из-за задымления.

Все произошло утром в четверг в четырехэтажном здании средней школы №3 Белоозерска на улице Мира. 

В 10:28 замдиректора учебного заведения сообщила о задымлении в МЧС, спасатели сразу же выехали на место ЧП.

Спасатели прибыли в школу и обнаружили, что небольшое задымление произошло на первом этаже здания рядом с электрощитовой. В этот момент сотрудники школы уже эвакуировали детей.

По предварительной информации, задымление возникло из-за тления электропроводки в электрощитовой без последующего горения, тушение не производилось.

Здание школы временно отключили от трансформаторной подстанции. 

Были эвакуированы 766 человек, среди них – 725 учеников и 41 преподаватель. 

Обошлось без пострадавших.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Беларусь - это навсегда!
Тацяна Грачанікава
Новая выстава турэмных малюнкоў
Петр Рудковский
"Россия теряет свой суверенитет"
Павел Знавец
Шизофреническая интеграция.
Анатолий Лебедько
ПРА НАС Лукашенко не выдвигайся! Уходи!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru