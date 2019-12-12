766 человек экстренно эвакуировали из школы в Белоозерске
Более 750 учеников и учителей экстренно эвакуировали из школы в Белоозерске из-за задымления.
Все произошло утром в четверг в четырехэтажном здании средней школы №3 Белоозерска на улице Мира.
В 10:28 замдиректора учебного заведения сообщила о задымлении в МЧС, спасатели сразу же выехали на место ЧП.
Спасатели прибыли в школу и обнаружили, что небольшое задымление произошло на первом этаже здания рядом с электрощитовой. В этот момент сотрудники школы уже эвакуировали детей.
По предварительной информации, задымление возникло из-за тления электропроводки в электрощитовой без последующего горения, тушение не производилось.
Здание школы временно отключили от трансформаторной подстанции.
Были эвакуированы 766 человек, среди них – 725 учеников и 41 преподаватель.
Обошлось без пострадавших.
Источник: sputnik.by
14:36 12/12/2019
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