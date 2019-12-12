11-летний мальчик ушел из дома с пакетом продуктов и 150 рублями

Мальчика зовут Денис Казюка, он учится в шестом классе.



В среду 11 декабря около 16:00 ребенок вышел из своего дома в деревне Уша, после чего бесследно пропал. Родные школьника обратились в милицию, его начали разыскивать.



Сотрудники Березинского районного отделения милиции 12 декабря нашли мальчика.





Руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган рассказал МЛЫН.BY





— Сотрудники милиции обратились к нам за помощью в поиске мальчика. Но сегодня перезвонили и сказали, что нашли его возле мелиоративной канавы под одеялом. У мальчика было 150 рублей.