Татарстан готов допустить Беларусь к добыче нефти

На предыдущей встрече в Минске Лукашенко и Минниханова в 2016 году шла речь о том, чтобы компания "Белоруснефть", где есть хорошие специалисты и компетенции, активнее подключалась к нефтедобыче в Татарстане. В связи с этим журналисты поинтересовались, как обстоят дела в этой сфере на данный момент и обсуждалась ли эта тема.





"Эта тема не закрыта. Сегодня эта тема тоже обсуждалась. По большому счету, чтобы эта компетенция была, нужны месторождения", - сказал Рустам Минниханов.





По его словам, белорусская сторона планировала получить возможность взять месторождение. "Эта идея не ушла. Она осталась. Он (Лукашенко. - прим. ред) ее сегодня тоже озвучил. И мы готовы к этой работе. Потому что одно дело там, где мы работаем (там все уже выстроено), а зайти, разрабатывать новые месторождения - это еще ресурсная база для Беларуси. Мы готовы к этому", - заявил глава Татарстана.





На прошедших сегодня переговорах Лукашенко обратил внимание, что ключевым направлением во взаимодействии с Татарстаном остается сотрудничество в нефтехимическом секторе, на долю которого приходится половина товарооборота.





"Хорошо, что вы сегодня приехали. Мы как раз ведем с Россией диалог по выстраиванию сотрудничества в области нефти. И я думаю, что сегодняшний разговор (мы об этом поговорим) будет очень важным не только в информационном плане, но и в связи с работой в этом секторе", - отметил Лукашенко.