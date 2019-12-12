Дмитрий 29 октября вернулся после отбытия наказания на «химии» за избиение Данилы на спортивной площадке, передает радио Свабода (перевод: Белорусский партизан).





Напомним, в прошлом году на этой площадке в Рогачеве возник конфликт. Дети играли в футбол. Вмешались взрослые. Будучи в подпитии, Дмитрий набросился на 12-летнего Данилу и избил его. До этого он угрожал Даниле насилием, ругался. Эксперты насчитали "не менее восьми мест приложения травматической силы".





В феврале суд приговорил Дмитрия к «химии» на полтора года за хулиганство. Но он попал под амнистию и 29 октября освободился. Родители Данилы не знали об этом.





«1 ноября сын пошел в магазин за продуктами и вернулся сам не свой. Говорит: "Мама, у меня неприятности". Он рассказал, что со спины к нему подошел Шевченко и сказал: "Ты еще сдох, щенок?" Говорю, что не может такого быть, он же на "химии". Но позвонила в милицию, потом на "химию" и узнала, что он освободился по амнистии», - рассказала Наталья, мать Данилы.





Милиция составила административный протокол за оскорбление.









42-летний Дмитрий в суде отрицал свою вину. Он говорил, что действительно был в магазине 1 ноября - покупал морковь и лук. К мальчику не подходил, ничего ему не говорил и даже не узнал Данилу. Однако 28 ноября он давал показания милиции, что узнал Данилу, но ничего не говорил ему.





В суде просмотрели видео с камеры наблюдения в магазине. На записи видно, как мимо Данилы проходит Дмитрий, смотрит на мальчика и что-то говорит в этот момент. «Губы у вас шевелятся», - заметила судья. «Мимику никто не отменял», - отреагировал житель Рогачева.





После заседания в комментарии журналистам Дмитрий объяснял, что-то бормотал себе под нос - возможно, напоминал себе, что «морковь купил, лук купил». «Когда идешь в магазин, то, чтобы не забыть о покупкых, говоришь сам с собой», - добавил Дмитрий.





Допросили в суде и школьника.





- Эта фраза унижала твою достоинство и честь?





- Да.





- Она прозвучала в унизительной форме?





- Да.





- Можешь свои чувства передать?





- Страх.





Мать школьника представляла его интересы в суде. Она напомнила, что Дмитрий 29 октября освободился, но не раскаялся, так как уже 1 ноября угрожал жизни ее сына.





«Когда его судили за избиение Данилы, выступали свидетелями 15 человек, в основном дети. Он говорил на суде, что все они лгут, не признавал своей вины», - отметила Наталья.









«Люди начали просто заниматься зарабатыванием денег. Я не верю ни одному слову, которое говорит их сын. Я написал ходатайство, чтобы психолог провел с ним опрос и определил, врет парень или нет. Вот родители просят, чтобы их сына оградили от меня. Так извините - мы не в Америке живем, а в одном дворе», - высказался Дмитрий.





Суд пришел к выводу, что оснований не доверять показаниям мальчика нет, так как Данила в день инцидента сразу рассказал все матери, они обратились в милицию, потребовали запись с камеры наблюдения в магазине. На записи видно, что Дмитрий поворачивал голову в сторону Данилы. Суд признал, что фраза «Ты еще не сдох, щенок» «имела место».





«Не знаю, довольны ли мы решением суда, могли бы и больше дать штрафа. Но что делать дальше? Мы боимся за сына, за то, как ему на улицу ходить. Не будешь же его дома держать! А тот выпьет - и кто знает, что ему придет в голову», - рассуждает мать Данилы.









В этот момент на крыльцо суда выходит Дмитрий и бросает в сторону журналистов и родителей Данилы: «Это не конец! Это только начало!».





«Только попробуй еще раз подойди к нашему сыну», - реагирует Наталья.