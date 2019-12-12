Кто и почему болеет раком чаще и как выявить болезнь на ранней стадии, рассказал " КП в Беларуси " доктор медицинских наук, профессор Алексей Евгеньевич ОКЕАНОВ









- Алексей Евгеньевич, десятки тысяч белорусов ежегодно умирают от рака. Вы стояли у истоков канцер-регистра Беларуси в 1972 году. Что изменилось в статистике рака за это время?





- Да всё изменилось. Недавно мы выпустили книгу - «25 лет против рака». За четверть века заболеваемость увеличилась в два раза. На конец 2018 года на диспансерном учете состояло 303 119 человек. Только за 2018 год в Беларуси зарегистрировано 52 584 новых случаев рака. Плюс 2568 случаев нулевой стадии - это очень маленькие раки, которые еще не проросли в ткани.





Когда мы создавали канцер-регистр, рака было в разы меньше. Но уже тогда Всемирная организация здравоохранения и ученые понимали, что причины болезни надо изучать. Белорусский канцер-регистр был создан одним из первых в Европе. Вначале он был на бумажных носителях, но уже в 1972 году мы стали применять компьютерную технику, правда, один компьютер тогда занимал площадь нашего коридора.





С 1987 года наша сеть онкодиспансеров уже имела персональные компьютеры, учитывались все случаи заболевания, и информация стекалась к нам в центр - вначале ее подавали раз в год, потом - раз в месяц. И только в прошлом году мы, наконец, смогли перейти на веб-версию, которую в качестве спонсорской помощи разработала для нас компания EPAM Systems.





Например, в данный момент в Бобруйске вводят в систему данные о пациенте. И через минуту я смогу их видеть у себя на компьютере. Сейчас наш регистр включает сведения обо всех случаях злокачественных новообразований, их диагностике, методах лечения, его результатах, многом другом.





- Онкологи озвучивают страшный прогноз о количестве тех, кто заболеет к 2030 году…





- По нашим расчетам, как минимум каждый четвертый заболеет в течение жизни раком. Кривая рака в молодом возрасте почти на нуле, а к 65 - 75 годам достигает пика. Увеличилась продолжительность жизни - эта причина привела к увеличению числа заболеваний более чем на 40%.





Остальной прирост обусловлен образом жизни, снижением иммунитета, радиацией, бесконтрольным потреблением лекарств, самолечением. Мы не знаем, как действуют на организм всевозможные пищевые добавки, которые разрешено продавать без регистрации и разрешения фармкомитета.





Отсутствие лечения при вялотекущих хронических заболеваниях также приводит к развитию рака. Это относится к гастритам с пониженной кислотностью желудочного сока, полипам толстой кишки и др.





«Если тракторист в облаке пыли еще и курит - риск развития рака возрастает»

- Сейчас курить стали меньше, и в последние 15 лет рак легкого стабилизировался. Но нельзя списывать со счетов, что курить стали сигареты с фильтром. А вот в сельской местности рост рака легкого продолжается. Там курят более дешевые и крепкие сигареты, но существуют и другие факторы риска - пыль, задымленность помещений при печном отоплении.









Мелкодисперсная пыль сильно влияет на развитие патологии легких. Если тракторист в страшном облаке пыли еще и курит, риск развития рака возрастает. Женщины заболевают раком легкого в 10 раз реже мужчин. Но за последние годы женщины стали больше курить - последствия пока не проявились, но риски высоки.





В Европе начал снижаться рак толстого кишечника, когда системно начали выполнять колоноскопию, удаляя во время процедуры полипы, которые могли развиться в рак.





У нас, к сожалению, колоноскопию многие боятся делать. Хорошая новость в том, что сейчас все шире при колоноскопии применяют краткий и безопасный внутривенный наркоз, что позволяет не только избежать боли, но и удалить полипы, если они будут обнаружены.





- Многие боятся: отщипнут полип - вдруг рак разовьется? Мол, не буди лиха...





- Это не так, биопсия не приведет к раку, если его нет, но позволит его выявить, если полип стал превращаться в рак. Да, иногда бывают и осложнения, про них говорят и пишут. Кажется, что плохих случаев больше, но это не так. Постепенно люди начинают это понимать, чаще обращаться к врачам, стараются «ловить» болезнь на ранней стадии.





Поздняя диагностика сегодня - наш бич. Все успехи в лечении рака достигнуты в основном за счет лечения. При I - II стадиях рака излечиваются 90% людей. В 2018 году 61% случаев рака выявили на I - II стадиях. Остальные - на III - IV стадиях, и таких людей лечить проблематично.





Притом что изменился парк оборудования - 30 лет назад не могли и мечтать о компьютерных томографах, МРТ. Проблема в том, что техника есть, но люди не обращаются, пока не чувствуют болезнь. А она на первых порах часто протекает бессимптомно.





- Есть случаи, когда врачи отмахиваются: «Да ерунда, мазью помажь - пройдет».





- В так называемом протоколе запущенности болезни есть графа «причина произошедшего». К сожалению, пропускают даже раки визуально-доступных локализаций - полость рта, глотка, молочная железа, кожа. Например, люди были у врача, их обследовали на профпригодность, но пропустили рак. Если это устранить, 3,5% смертей можно было бы избежать…





Вторая группа пациентов с запущенными раками - состоявшие на учете по поводу предраковых заболеваний. Среди них 1,2% смертей, которых тоже можно было бы избежать. Еще 0,7% смертей - это люди, жалобам которых врачи не придали значения или провели неполное обследование. Есть еще графа «ошибка диагностики» - когда поставили не тот диагноз.





Получается, что при правильном обследовании и постановке диагнозов можно снизить смертность пациентов примерно на 20%. В первую очередь отстает система обследования в первичном звене здравоохранения - в поликлиниках.





- Но как обследовать, если анализы крови на ранней стадии рака могут быть отличные, а без них на МРТ или КТ бесплатно не отправят?





- Сейчас многие хотят перестраховаться, и возникает проблема загруженности аппаратов: много людей приходят обследоваться за деньги. И в этот плотный график платников порой трудно вписать пациента с подозрением на рак. Аппаратов стало больше, чем 10 лет назад, но их все еще не хватает.





«Удаляют метастазы даже в головном мозге»





- Сегодня лечение рака изменилось в корне. Часто бывает, что опухоль дает метастазы в мозг. Раньше это означало, что человек обречен. Сейчас у нас есть нейрохирургическое отделение, которое занимается удалением не только первичной опухоли, но и метастазов. Они часто бывают единичными, их удаляют - и люди живут дальше.









- При каких опухолях бывают метастазы в мозг?





- Практически при всех. Пример - пациентка, которая лечилась по поводу рака молочной железы, правда, он у нее был не в ранней стадии. Ей радикально все удалили, провели курсы химиотерапии. Со стороны молочной железы и лимфоузлов - все идеально. И вдруг начинается отек мозга. В мозге нашли единичный метастаз, который будет удален.





Отделившиеся от опухоли клетки «летают» по организму или с лимфой, или по кровеносным сосудам. Попадают в мозг, застревают там и начинают расти. После удаления таких метастазов делают анализ и видят, что это тот же самый рак молочной железы. Точно также с остальными - это может быть аденокарценома кишечного или желудочного происхождения.





Беда в том, что часто после удаления первичной опухоли в крови циркулирует много раковых клеток. Наша молекулярно-генетическая лаборатория занимается их выявлением, чтобы решать вопросы по лечению: проводить химиотерапию таким людям или нет. Это новое направление по индивидуализации лечения.





В 2009 году 5-летняя выживаемость всех заболевших раком была 49%, в 2013-м - 55%, в 2018-м - 59%. Сюда входят и те, кто лечился, и те, кто отказался, и те, у кого опухоль была выявлена слишком поздно. Но есть цифра только для тех, кто получил лечение: их пятилетняя выживаемость в 2018 году составила 80%. Это важно писать для тех, кто отказывается лечиться, думая, что разницы нет.





- Какие самые агрессивные опухоли?





- Если раковая клетка похожа на ткань, из которой она развилась, она ведет себя более-менее прилично. Но есть агрессивные низкодифференцированные раки, их клетки мало похожи на родную ткань. Есть недифференцированные - невозможно сказать, из какой ткани произросла опухоль. Это самые агрессивные раки, они дают массу метастазов, с ними трудно бороться. Зато они лучше поддаются химиотерапии.





А те, что растут медленно, - хуже или вообще не чувствительны к химиотерапии. Одна из наиболее агрессивных опухолей - меланома кожи. При небольшой опухоли и прорастании всего на несколько миллиметров она часто дает отдаленные метастазы. Чаще, чем рак легкого.





«Бывает молниеносное развитие опухоли»





- Помолодел рак молочной железы и шейки матки. После развала СССР началась сексуальная революция, вирус папилломы человека начал стремительно распространяться. Именно он провоцирует рак шейки матки.





Сейчас он возникает даже у 20-летних девушек, чего раньше не было. Из-за низкой рождаемости помолодел рак молочной железы. Когда-то наша преподаватель по акушерству говорила: «В 18 лет надо родить ребенка!» Лучше родить до 30 лет.





После чернобыльской аварии сильно помолодел рак щитовидной железы. Заболеваемость раком щитовидной железы в 6 раз выросла у взрослых - до 50 лет. Тут мы знаем причину - этот рак возникает за счет облучения радиойодом после взрыва атомной электростанции.





Сейчас стабильный йод добавляют везде, а когда взорвалась ЧАЭС, это был период, когда йодную профилактику не проводили, организму не хватало йода. И щитовидная железа была голодная. Она увидела йод, ей все равно - радиоактивный он или нет, и тут же жадно стала его поглощать.





Дозы получились сумасшедшие. Особенно у детей, подростков и молодых людей - тех, кому на момент аварии было до 25 лет. Сейчас у них выявляют рак щитовидной железы.





Кстати, мужчины болеют раком щитовидной железы в 4 раза реже, чем женщины. Женщины чаще мужчин болеют только двумя видами новообразований - меланомой кожи и раком щитовидной железы. Всеми остальными раками мужчины болеют чаще.





Раком гортани мужчины болеют в 50 раз чаще, раком легкого - в 10 раз, раком желудка - в 1,5 - 2 раза чаще женщин. Мужчины у нас вообще слабое звено, женский организм гораздо сильнее.









- Поскольку непонятны причины рака, многие начинают гадать: стресс, образ жизни, психосоматика?





- Несомненно, и это влияет на риск заболеть. Но, по моему глубокому убеждению, у ряда людей есть генетическая предрасположенность к возникновению злокачественных опухолей. Если бы табак действовал на всех одинаково, все бы курящие заболевали раком.





Но часть заболевает, а часть - нет. Причем заболевает меньшая часть курящих. Это вовсе не значит, что курение безопасно, просто часть курящих людей, предрасположенных к раку, заболеет раньше, а часть успеет умереть от других болезней, многие из которых тоже провоцируются курением табака. Сопротивление организма не бесконечно.





Депрессии, угнетенные состояния, самокопание - они, несомненно, угнетают иммунитет, а он связан с общим состоянием всего организма. Но если курящий человек заболел раком в 35 лет, это не значит, что, если бы он не пил, не курил, занимался спортом, рак бы не развился в 50. Потому что внутри его организма изначально заложена генетическая поломка.





Сейчас рождается ребенок весом 600 граммов - его выходят, выкормят, но никто не думает, какой у него будет организм, что из него получится.





Раньше был естественный отбор, выживали сильнейшие. Сейчас медицина достигла высокого уровня, но это влечет за собой увеличение числа болезней. И медицина должна поглощать все больше средств, чтобы поддерживать население в более-менее нормальном состоянии.





Международная организация онкологов недавно озвучила, что даже наиболее развитые страны западной Европы и США испытывают огромный дефицит бюджета, не хватает средств на лечение онкологических заболеваний. Что уж говорить о нас?





Поэтому главный акцент человек должен делать не на врачей, а на себя - собственный образ жизни, заботу о здоровье, посещение узких специалистов для своевременной диагностики и лечения заболеваний. Делать все то, что поможет выявить болезнь на ранней стадии, а еще лучше - ее предотвратить.







