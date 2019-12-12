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Однако! Отдых в Беларуси за 2 года подорожал в 2 раза

Отдых в санаториях и на курортах Беларуси за последние два года подорожал примерно в два раза, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Ситуация пока не изменилась, хотя цены на отдых в этой стране очень выросли. Ее популярность объяснялась тем, что отдых в Беларуси стоил гораздо дешевле, чем на аналогичных санаторно-курортных базах России", – сказала она.

По словам Ломидзе, за последние два года турпродукт в Беларуси подорожал почти в два раза, "но эта страна по инерции продолжает удерживать пальму первенства по турпотоку из России среди стран постсоветского пространства".

Беларусь в целом и Минск в частности из года в год лидируют в рейтингах направлений для россиян на отдых. 

Традиционно в нашу страну приезжает много россиян на новогодние и майские праздники.
Источник: sputnik.by
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