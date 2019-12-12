Такое количество вакансий зарегистрировано в общенациональном банке вакансий, приводит статистику TUT.BY





«Вот лимфолога в стране вообще нет ни одного, — пишет участник форума talks.by. — И как президент собирается решить эту проблему? Выпишет из-за границы на 500 рублей зарплаты? Жэстачайша переквалифицирует указом из ЛОРов или урологов, например? Сам расскажет и покажет, как надо? Но это ж не биатлон и не бахча... За что нам всё это?»





На дискуссионной площадке вспоминают слова главы государства о том, что его не напрягает масштабный отток медиков из страны.





«Ну, а чего его это должно напрягать, он и его дети в «народных больницах» не лечатся», — заметил один из форумчан.





«Главное, чтобы хватало милиционеров, а врачей в поликлинике для депутатов в Ждановичах хватает, ещё и очередь стоит — на работу устроиться хотят».





Люди обращают внимание на нехватку койко-мест в больницах.





«Из пяти залётов в больницу трижды сперва на коридоре по нескольку дней отлёживал, и это Минск».





«Если бы вместо 17 резиденций в стране построили 17 больниц, то вопрос с больничными местами, был бы давно уже решен».





Некоторые предполагают, что нехватка медиков выгодна государству: «Меньше на пенсии гражданин проживёт. А если поднять пенсионный возраст до 70, то вообще лепота».





Главная причина дефицита врачей, по мнению участников дискуссии, — низкие зарплаты.





«У меня соседка — педиатр, узкий специалист по ЖКТ. Ей уже давно за 70, но продолжает работать, обслуживая три участка... Не отпускают, так как, по ее словам, на такую зарплату (начальная 160 бинов) молодых узких специалистов не заманить. И это в Бобруйске, где якобы меньше всего нужда во врачах/медицинских сестрах».









«Пришел устраиваться на работу. Спрашиваю, какая зарплата. Отвечают: 620 рублей. Ок. Подписываю контракт. Итого: оклад 180 рублей, остальное — премия. И оказывается, у всех так. Итог: средняя зарплата по хозяйству составляет 180 рублей. Ведь премию заработать нужно, а она зависит от показателей организации, а не от моей проделанной работы».





Другие считают, что дело не только в низкой зарплате, но и в отношении к врачу:





«Медицина у нас стала на уровень ЖЭСа и магазина. Доктор всем должен и обязан и при этом все готовы написать на него жалобу. Врач больше бегает по соплям и температурам по участку, чтобы больничные раздать, а не занимается лечением».