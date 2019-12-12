



По предварительной информации МЧС, пожар начался из-за загоревшегося телевизора в фойе на втором этаже.





К моменту прибытия спасателей плотный дым заполнил коридор и помещения медучреждения.





Работники эвакуировали пациентов (51 человека) до прибытия МЧС.





При проведении разведки был обнаружен погибшим находившийся на лечении 66-летний мужчина и еще живая 80-летняя женщина, которую спасатели вынесли на свежий воздух, но, увы, через несколько часов она скончалась в больнице.

Эвакуированные пациенты временно размещены в соседнем здании.





Обстоятельства происшествия устанавливаются прибывшей следственно-оперативной группой.