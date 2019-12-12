Ужас! На пожаре в психдиспансере погибли пациенты - один сгорел заживо
Пожар произошел 12 декабря около 8 утра в психдиспансере, находящемся в деревне Жодишки Сморгонского района
По предварительной информации МЧС, пожар начался из-за загоревшегося телевизора в фойе на втором этаже.
К моменту прибытия спасателей плотный дым заполнил коридор и помещения медучреждения.
Работники эвакуировали пациентов (51 человека) до прибытия МЧС.
При проведении разведки был обнаружен погибшим находившийся на лечении 66-летний мужчина и еще живая 80-летняя женщина, которую спасатели вынесли на свежий воздух, но, увы, через несколько часов она скончалась в больнице.
Эвакуированные пациенты временно размещены в соседнем здании.
Обстоятельства происшествия устанавливаются прибывшей следственно-оперативной группой.
11:24 12/12/2019
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