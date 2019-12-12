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Ужас! На пожаре в психдиспансере погибли пациенты - один сгорел заживо

Пожар произошел 12 декабря около 8 утра в психдиспансере, находящемся в деревне Жодишки Сморгонского района


По предварительной информации МЧС, пожар начался из-за загоревшегося телевизора в фойе на втором этаже.

К моменту прибытия спасателей плотный дым заполнил коридор и помещения медучреждения. 

Работники эвакуировали пациентов (51 человека) до прибытия МЧС. 

При проведении разведки был обнаружен погибшим находившийся на лечении 66-летний мужчина и еще живая 80-летняя женщина, которую спасатели вынесли на свежий воздух, но, увы, через несколько часов она скончалась в больнице.
 
Эвакуированные пациенты временно размещены в соседнем здании. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются прибывшей следственно-оперативной группой.
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