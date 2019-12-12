Стала известна дата премьеры четвертой Матрицы

Кадр из фильма









Об этом сообщает Variety.





В фильме снимутся актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые играли в предыдущей трилогии.





В фильме также сыграют Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис.





Напомним, информация о том, что Warner Bros. снимет продолжение культового научно-фантастического боевика Матрица, снятого братьями Вачовски и выпущенного в 1999 году, появилась еще в 2017 году.





В 2017 году в своем Twitter Пенн написал, что называть фильм перезапуском или ремейком было бы неточно: «Все, что я могу сказать на данный момент, это то, что никто не должен перезагружать Матрицу. Пока я не могу комментировать, скажу только, что слова „перезагрузка“ и „ремейк“ были из статей. Давайте прекратим распространять неточные новости. Хочу ли я увидеть больше историй во вселенной Матрицы? Да. Потому что это блестящая идея, которая порождает большие истории. Посмотрите, что люди делают со вселенной Людей Икс».





Также недавно стало известно, что фильмов будет сразу два: сценарист Зак Пенн работает над приквелом фильма Матрица, а Лана Вачовски снимет сиквел