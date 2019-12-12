Следователь, который вел дела о громких исчезновениях, преподает в Академии управления при президенте
Чему Юрий Варавко может научить студентов Академии управления, если он останется в истории как человек, не сделавший все возможное для того, чтобы расследовать громкое уголовное дело, к которому приковано внимание влиятельных международных организаций?
Начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования Центрального аппарата Следственного комитета Юрий Варавко является старшим преподавателем кафедры правового обеспечения правоохранительной деятельности Института управленческих кадров.
Варавко работает на одной кафедре в Академии управления при президенте вместе с генеральным прокурором Беларуси Александром Конюком – он профессор. И Конюк, и Варавко на кафедре в Академии управления работают как внешние совместители.
Кафедра правового обеспечения правоохранительной деятельности создана относительно недавно - 19 июня этого года, а свою работу начала в сентябре.
«Кафедре предстоит строить учебно-методическую, научно-исследовательскую, организационно-воспитательную деятельность в соответствии с современными задачами по подготовке разносторонне образованных, высококвалифицированных и идеологически грамотных руководителей», - говорится на сайте Академии управления при президенте.
Сегодня все дела о громких исчезновениях приостановлены.
В январе этого года стало известно, что Следственный комитет приостановил расследование дел об исчезновении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Уведомления об этом за подписью Юрия Варавко получили родственники исчезнувших.
Сообщалось, что «производство предварительного следствия» приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
- Для Юрия Варавко и Александра Конюка подобное совместительство – это дополнительный заработок, - говорит «Белорусскому партизану» бывший следователь прокуратуры Олег Волчек. – Ну и само собой, не каждый сотрудник Следственного комитета и Генеральной прокуратуры может запросто стать преподавателем Академии управления. Туда еще нужно умудриться попасть! Этот вуз все-таки имеет определенный статус, рядовой следователь вряд ли может рассчитывать на место преподавателя в Академии управления. Заслужить надо!
Зато теперь после завершения карьеры в Следственном комитете Юрий Варавко может получить хорошую преподавательскую должность. В Следственном комитете – 20 лет выслуга, потом можно уходить на пенсию…
Правда, я не очень понимаю, чему Юрий Варавко может научить студентов Академии управления. Он останется в истории как человек, не сделавший все возможное для того, чтобы расследовать громкое уголовное дело, к которому приковано внимание влиятельных международных организаций.
Кстати, с Юрием Варавко неоднократно пытались встретиться и поговорить родственники пропавших, я сам ему тоже звонил. Есть много вопросов, на которых нет ответа. А Варавко мог бы немного прояснить ситуацию, проинформировать о том, что сделано следствием за все эти годы. Ведь 20 лет прошло! Но Варавко сказал, что не видит необходимости в подобных встречах.
Исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского – это дела, которые имеют большой общественный резонанс. И органы следствия хотя бы раз в год обязаны информировать общественность и родственность пропавших о том, что сделано! Но в данном случае вообще никакой инициативы никогда не исходило ни от Следственного комитета и Юрия Варавко, ни от Генеральной прокуратуры и Александра Конюка, который тоже мог бы сказать свое прокурорское слово по поводу этих дел.
К сожалению, сейчас мало возможностей возобновить расследование этих дел. Власть делает все возможное, чтобы все забыли об этих делах. Хотя в обществе эта тема по-прежнему актуальна. Последние фильмы, которые были сняты на эту тему и выложены в интернете, имели рекордные цифры просмотров…
«Белорусский партизан».
09:51 12/12/2019
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