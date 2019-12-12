Начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования Центрального аппарата Следственного комитета Юрий Варавко является старшим преподавателем кафедры правового обеспечения правоохранительной деятельности Института управленческих кадров.





Варавко работает на одной кафедре в Академии управления при президенте вместе с генеральным прокурором Беларуси Александром Конюком – он профессор. И Конюк, и Варавко на кафедре в Академии управления работают как внешние совместители.





Кафедра правового обеспечения правоохранительной деятельности создана относительно недавно - 19 июня этого года, а свою работу начала в сентябре.





«Кафедре предстоит строить учебно-методическую, научно-исследовательскую, организационно-воспитательную деятельность в соответствии с современными задачами по подготовке разносторонне образованных, высококвалифицированных и идеологически грамотных руководителей», - говорится на сайте Академии управления при президенте.





Сегодня все дела о громких исчезновениях приостановлены.





В январе этого года стало известно, что Следственный комитет приостановил расследование дел об исчезновении экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Уведомления об этом за подписью Юрия Варавко получили родственники исчезнувших.





Сообщалось, что «производство предварительного следствия» приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».









- Для Юрия Варавко и Александра Конюка подобное совместительство – это дополнительный заработок, - говорит «Белорусскому партизану» бывший следователь прокуратуры Олег Волчек. – Ну и само собой, не каждый сотрудник Следственного комитета и Генеральной прокуратуры может запросто стать преподавателем Академии управления. Туда еще нужно умудриться попасть! Этот вуз все-таки имеет определенный статус, рядовой следователь вряд ли может рассчитывать на место преподавателя в Академии управления. Заслужить надо!

Зато теперь после завершения карьеры в Следственном комитете Юрий Варавко может получить хорошую преподавательскую должность. В Следственном комитете – 20 лет выслуга, потом можно уходить на пенсию…





Правда, я не очень понимаю, чему Юрий Варавко может научить студентов Академии управления. Он останется в истории как человек, не сделавший все возможное для того, чтобы расследовать громкое уголовное дело, к которому приковано внимание влиятельных международных организаций.





Кстати, с Юрием Варавко неоднократно пытались встретиться и поговорить родственники пропавших, я сам ему тоже звонил. Есть много вопросов, на которых нет ответа. А Варавко мог бы немного прояснить ситуацию, проинформировать о том, что сделано следствием за все эти годы. Ведь 20 лет прошло! Но Варавко сказал, что не видит необходимости в подобных встречах.





Исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского – это дела, которые имеют большой общественный резонанс. И органы следствия хотя бы раз в год обязаны информировать общественность и родственность пропавших о том, что сделано! Но в данном случае вообще никакой инициативы никогда не исходило ни от Следственного комитета и Юрия Варавко, ни от Генеральной прокуратуры и Александра Конюка, который тоже мог бы сказать свое прокурорское слово по поводу этих дел.





К сожалению, сейчас мало возможностей возобновить расследование этих дел. Власть делает все возможное, чтобы все забыли об этих делах. Хотя в обществе эта тема по-прежнему актуальна. Последние фильмы, которые были сняты на эту тему и выложены в интернете, имели рекордные цифры просмотров…



