— Мужчина пережил это, продолжал работать, но перелом так и не сросся, — рассказывает нейрохирург Василий Гуринович. — Со временем возникла деформация, которая привела к сужению позвоночного канала (в норме его диаметр должен быть примерно один сантиметр) и сдавлению спинного мозга.









Наступило сильное ухудшение. За несколько дней до операции мужчина уже не мог ни ходить, ни двигать руками. Чтобы восстановить функциональность конечностей, требовалась операция по расширению позвоночного канала. В больнице и раньше делали подобные хирургические вмешательства, но главная сложность этого случая в том, что поврежденное место — переход головного мозга в спинной.





— Здесь располагается большое количество жизненно важных центров и структур. Их повреждение может привести к смерти больного, — поясняет Василий Андреевич. — Так что действовать нужно предельно осторожно, чтобы ничего не зацепить. А места очень мало: работаем через небольшой разрез.





К счастью, современные технологии значительно облегчают задачу, поставленную перед нейрохирургами. Практика 3D-принтинга органов широко распространена во всем мире: США, Японии, России и других странах. Уже и в Минске для планирования операции на сердце распечатали главный «мотор» человеческого организма. А вот гомельчане стали первыми, кто проделал это с позвоночником.









— Современные технологии позволяют четко спланировать ход операции, сделать её более безопасной. Дают возможность подержать в руках орган или его фрагмент, с которым придется работать в операционной. Поэтому мы и решили попробовать, — рассказывает нейрохирург Евгений Ковалев. — Сперва собирали информацию, узнавали, какие программы могут перевести изображение КТ в формат, необходимый для печати на 3D-принтере. Все делали самостоятельно. А потом начали искать тех, кто воплотит идею в жизнь.





Реализовать задуманное помогли в Институте механики металлополимерных систем имени В. А. Белого Национальной академии наук Беларуси. Пластмассовая модель полностью повторила фрагмент позвоночника пациента. С точностью до миллиметра! На создание модели ушли практически сутки.





— В результате мы смогли спланировать объем кости, который нужно было удалить, чтобы освободить спинной мозг, поставили титановые импланты. Во время самой операции, если возникали какие-либо сомнения, постоянно сверялись с 3D-моделью, — вспоминает Василий Гуринович. — В целом эта технология значительно обезопасила процесс, дала нам возможность работать спокойно и сократить время хирургического вмешательства.









Поскольку спинной мозг пациента был длительно прижат, возникли изменения в нервных волокнах. Чтобы все восстановилось, конечно же, потребуется время. И, тем не менее, уже спустя неделю после операции врачи отмечают значительный прогресс: мужчина вновь стал ходить, самостоятельно себя обслуживать. Конечным же результатом лечения станет сращение фрагмента затылочной кости и нескольких позвонков.

