Обряд сохранился еще с дохристианских времен, когда полешуки чествовали языческого бога плодородия, весны и любви Ярилу. А с приходом христианской веры в обряд интегрировали иконы и другую символику православия. Дату приурочили к празднику святого Георгия.

В полной мере «Юрьевский хоровод» сохранили только в деревне Погост. Начинается он с выпекания праздничного каравая-хоровода за день до праздника. 6 мая, на православный праздник святого Георгия (Юрия), наступает время украшать его «деревом», сделанным из веток. Девушки плетут венки, избирают «воеводу» (местного уважаемого сельчанина), который поднимает каравай над столом. Затем женщины кладут хлеб в кадку, посыпанную зерном, крестятся и читают молитву.

С караваем, иконой Святого Георгия «процессия» выдвигается в поле, проходя через ворота из рушника. Непосредсвенно хоровод водят в поле, прося о хорошем урожае и «задабривая» землю. Звучат песни, в частности, «Ой, выйдем в поле, позовем Бога - отпереть землицу, выпустить росицу...». Затем все возвращаются в деревню - танцы, песни, игры могут продолжаться до утра.





Напомним, в прошлом году в список нематериального наследия ЮНЕСКО внесли католический фест в честь иконы Божьей Матери Матери. Ранее международная организация внесла в этот список обряд «Колядные цари» в деревне Семежево Копыльского района. Кроме того, в Списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО - Беловежская пуща, Мирский замок, дворец Радзивиллов в Несвиже, пять пунктов геодезической Дуги Струве.