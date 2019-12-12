Генеральный прокурор Литвы подал в суд на государство





Дело связано с тем, что в 2003 году в Укмергском суде, где работал Пашилис, обнаружили большое количество ртути - около 200 мл и три цветочных горшка со ртутью. Исследования показали, что концентрация ртути в коридорах здания превышала максимально допустимую.





После этого в декабре 2012 года во время работ по починке сигнализации из стены начала течь ртуть. В общей сложности пожарные-спасатели собрали 2,7 кг ртути. Было начато расследование дела в связи с терактом. В организме работников суда и других постоянных посетителей (прокуроров и адвокатов) обнаружили ртуть. У работников появились симптомы заболеваний, связанных с отравлением ртутью.









Вместе с генпрокурором в суд обратились еще 13 человек – все они, как и Пашилис, раньше работали или до сих пор работают в Укмергском суде.





По словам адвоката, 14 истцов в общей сложности просят присудить им компенсацию в размере несколько сот тысяч евро (один истец просит компенсировать 100 000 евро).