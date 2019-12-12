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В Полоцке уронили новогоднюю елку

Установка городской елки в Полоцке уже третий год подряд проходит с происшествиями.

Транспортировка главной елки не обошлась без происшествий. Дерево упало с автомобиля, на котором его везли.

Инцидент произошел на улице Евфросиньи Полоцкой, недалеко от детской поликлиники. Елка упала с грузового автомобиля, движение на улице было затруднено, сообщает gorod214.by.

Установка городской елки в Полоцке уже третий год подряд проходит с происшествиями. Так, в 2017 году вершина новогоднего дерева была под заметным наклоном, из-за чего пользователи соцсетей нарекли ее «пизанской».

В 2018 году дерево на площади установили только со второй попытки: первую ель повредили при транспортировке и ее пришлось заменить на новую.

А в 2015-м прямо на площади рухнула уже украшенная елка.
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