Что искали белорусы в популярном поисковике Google

Среди популярных запросов чаще всего искали сведения о российской певице и телеведущей Юлии Началовой, которая преждевременно умерла весной этого года. Белорусов также интересовали Анастасия Заворотнюк, восьмой сезон сериала "Игра престолов", международный конкурс песни "Евровидение-2019", украинский президент Владимир Зеленский, российский рэп-исполнитель Дэцл, сайт, на котором можно было пройти перепись населения Беларуси, сериалы "ИП Пирогова" и "Чернобыль", "Европейские игры", которые летом прошли в Минске.





В списке запросов о персонах лидируют всё те же Началова, Заворотнюк, Зеленский и Дэцл, далее — умершая в августе российская бизнес-леди Алла Вербер, музыкант Тима Белорусских, российский продюсер Бари Алибасов, белорусская теннисистка Арина Соболенко, американская певица Билли Айлиш, российская актриса Ирина Цывина.





Среди популярных запросов о фильмах лидируют "Мстители. Финал", "Джокер" и "Однажды в Голливуде". Далее идут "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел", "Оно 2", "Король Лев", "Капитан Марвел", "Как приручить дракона 3", "Зелёная книга", "Аквамен".









Чаще всего белорусы искали сведения о сериале "Игра престолов". В первую тройку запросов также вошли "ИП Пирогова" и "Чернобыль". В десятку попали "Мать чемпионов", "Ничто не случается дважды", "Гранд Лион", "Султан моего сердца", российский комедийный сериал "Ивановы Ивановы", "Мылодрама", "Жуки".





Среди телевизионных шоу вне конкуренции "Евровидение-2019". Далее — "План Б", 20-й сезон "Битвы экстрасенсов", "Оскар-2019", "Форт Боярд", "Славянский базар — 2019", 4-й сезон "Пацанок", "Беременна в 16", "Кто против", "Бородина против Бузовой".









Среди покупок чаще всего искали вентиляторы, автомобили в Германии и кондиционеры. Также в первую десятку попали запросы белорусов о велосипедах, электросамокатах, бассейне, билетах на "Европейские игры" в Минске, компьютере, батуте и теплице.





Как видим, в запросах жителей Беларуси прослеживается значительное влияние российских фильмов, сериалов, программ, музыки.

