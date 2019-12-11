Нелегал из Мексики обнаружен американцами в машине… стиральной

Внутри автомобиля они обнаружили 11 китайских мигрантов, прятавшихся в различной мебели. Людей, в частности, нашли в сундуке и комоде. Один из нелегалов находился в стиральной машине.





Никто из мигрантов серьезно не пострадал, всех их задержали.







