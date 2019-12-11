Нелегал из Мексики обнаружен американцами в машине… стиральной
Пограничники обнаружили нелегального мигранта, который прятался в стиральной машине Американские пограничники остановили фуру из Мексики на въезде в Сан-Диего, штат Калифорния, сообщает Рoint.md.
Внутри автомобиля они обнаружили 11 китайских мигрантов, прятавшихся в различной мебели. Людей, в частности, нашли в сундуке и комоде. Один из нелегалов находился в стиральной машине.
Никто из мигрантов серьезно не пострадал, всех их задержали.
Водитель фуры, 42-летний американец, арестован, пишет ru.oxu.az
21:40 11/12/2019
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