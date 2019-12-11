Билет из Минска на Бали в одну сторону за Br7565. Как отдыхают в Новый год белорусы
Эксперты туристического поисковика Aviasales.by проанализировали ранние зимние бронирования с вылетом из Беларуси и обнаружили, что самыми дорогими перелетами стали рейсы в США, Таиланд и на Бали.
По данным исследования, первое место в роскошном рейтинге заняла пара столичных туристов, которые купили авиабилеты в бизнес-класс из Минска на побережье Атлантического океана, в Майами, за 13 тысяч рублей в обе стороны.
Следом идет семейное бронирование на остров Самуи в Таиланде — Br11 325. На третьем месте оказался путешественник, который за Br7565 купил билет на Бали в одну сторону.
Также в десятку самых дорогих бронирований вошли перелеты в Мексику, Малайзию, Бразилию и на Кубу.
Бали, фото из открытого доступа
Например, пара, запланировавшая встретить Новый год в Канкуне, купила авиабилеты туда-обратно за 7 тысяч рублей, при этом семья из трех человек за такую же стоимость отправится зимовать в Куала-Лумпур в конце декабря без обратного билета.
Br6 136 стоила поездка туриста в феврале из Минска в Рио-де-Жанейро. Чуть меньше заплатила семья из четырех человек за авиапутешествие на каникулах в Гавану — 6 тысяч рублей.
Замыкают роскошный рейтинг полеты на Мальдивы, в Занзибар и Бангкок, куда парные бронирования стоили Br5 407, Br5 378 и Br5 191 соответственно.
19:59 11/12/2019
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