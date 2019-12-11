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В Китае представлен поезд на магнитной подушке со скоростью до 600 км/ч

Прототип поезда на магнитной подушке с проектной скоростью 600 км/ч был представлен на второй Чжэцзянской международной выставке интеллектуальных транспортных средств в Ханчжоу, сообщает агентство «Синьхуа».

Фото https://ifix.kz/

По сравнению с уже действующими скоростными поездами новинка имеет более удлиненную и обтекаемую форму, и в ее вагонах обеспечен более высокий уровень освещенности.


По мнению экспертов, в Китае уже заложена основа для запуска строительства экспериментальной высокоскоростной линии для такого маглева и организации производства соответствующего оборудования, пишет nv-online.info

Разработчиком поезда выступает ведущий китайский производитель подвижных составов CRRC. Проект стартовал в июле 2016 года. В исследованиях участвовали более 30 предприятий, вузов и институтов из разных районов страны.

Поезд на магнитном подвесе характеризуется высокой скоростью, большим ускорением и отличной способностью преодоления наклонов. Благодаря этому он сможет найти применение в перевозках пассажиров как на дальнее, так и на малое и среднее расстояние, заявил конструктор CRRC Qingdao Sifang Чжан Чжицян.
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