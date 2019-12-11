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Раскрыта организация педофилов в WhatsApp

Организация педофилов, участники которой делились детским порно через мессенджер WhatsApp, была раскрыта в ходе совместной операции испанской полиции, Интерпола, Европола и правоохранительных органов других государств. Как сообщает Daily Mail, всего в 11 странах арестованы 33 человека.

Фото: Barry Huang / Reuters

В Испании задержаны 17 человек, большинство из которых оказались несовершеннолетними. Самому молодому из них 15 лет. Еще три человека были задержаны в Италии, Франции и Великобритании. Десять участников организации удалось найти в странах Латинской Америки и троих — в Индии, Пакистане и Сирии.

Им вменяется хранение и распространение порнографических материалов, на которых присутствует насилие над детьми в возрасте от нескольких месяцев до 11-12 лет. Участники организации делились материалами в группе в WhatsApp, они придумали специальные стикеры с изображением насилия над маленькими детьми, пишет lenta.ru


WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Сообщается, что одной из участниц сети была мать, применявшая насилие по отношению к дочери. Известно, что один из задержанных не только делился порнографическими материалами в группе, но и советовал другим участникам домогаться юных девушек, особенно мигранток, которые побоятся обратиться в полицию.

Ранее международные спецслужбы определили местонахождение сервера крупнейшего сайта с детским порно с помощью пары кликов на странице ресурса. Это произошло из-за неосторожности администратора сайта, который оставил прямо в коде страницы данные о сервере, на котором хранились видеозаписи.
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