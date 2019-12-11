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30 лет спустя: культовую новогоднюю комедию «Один дома» перезапустят. Уже с новым героем

Главную роль в перезапуске фильма «Один дома» сыграет актер Арчи Йетс. В картине также снимутся Элли Кемпер и Роб Делани. Об этом пишет Variety.

Актер Арчи Йетс. Фото: imdb.com

Источники издания сообщают, что Арчи Йейтс снимется в главной роли, но будет играть не культового Кевина Маккаллистера, а нового персонажа. Юный актер стал популярен после выхода комедии «Кролик Джоджо», которую номинировали на «Золотой глобус».

Также инсайдеры утверждают, что в картине снимутся актеры Элли Кемпер и Роб Делани. Изначально предполагалось, что они будут родителями Йетса в картине, но теперь речь идет о том, что они могут играть другую пару, которая не имеет отношения к главному герою.


Режиссером ленты выступит Дэн Мазер, а сценарий напишут Майки Дей и Стритер Зайдель. Дата премьеры пока не сообщается. О съемках в картине Маколея Калкина также ничего неизвестно.

Кадр из фильма «Один дома», 1990 года. 

Ставший уже культовым фильм «Один дома» заработал в прокате 476,7 миллиона долларов. Его вторая часть собрала в прокате 359 миллионов долларов.
afisha.tut.by
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