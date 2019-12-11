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Наше всё - «Павлинку» Янки Купалы признали нематериальной ценностью

Спектакль «Павлинка» признан нематериальной историко-культурной ценностью, сообщил заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша.


«Не поверите! Только что принято решение о предоставлении статуса нематериальной историко-культурной ценности театральному феномену – Купаловской «Павлинке»», – написал Суша в своем Facebook.

Решение Республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры было единогласным.


Пьесу «Павлинка» Янка Купала написал в 1912 году. На сцене она появилась в 1913-ом. А в Купаловском театре – во время войны в 1944 году.
ЮВ/ИР belsat.eu
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