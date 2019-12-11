Минобороны: сбежавший солдат найден. Неофициально: сбежал из-за дедовщины
Телеграм-канал Министерства обороны сообщает, что "военнослужащий срочной службы, сегодня ночью оставивший воинскую часть, найден".
"Дознаватели военной комендатуры устанавливают причины самовольной отлучки", - скупо говорится в сообщении канала.
И больше никаких подробностей.
Тем временем, как сообщает в своем телеграм-канале Nexta, "причина самовольной отлучки - неуставные взаимоотношения (дедовщина)".
И почему это нас не удивляет?
Напомним, солдат сбежал, еще даже не успев присягнуть "на верность Родине", то есть довели уже в самом начале.
И как же бедолаге после этого еще служить почти полтора года?
"Белорусский партизан"
17:15 11/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение