Шок! Утром в Минске нашли повешенного на дереве парня
Утром на улице Притыцкого в Минске нашли повешенного на дереве человека.
Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на очевидцев.
«В 10 утра около ТЦ „Скала“, где инсталляция с оленями, за остановкой на дереве висел парень с портфелем, на месте были скорая и Следственный комитет», — сообщила очевидица.
В Следственном комитете подтвердили, что в этом районе на Притыцкого в лесополосе в 8.30 обнаружили тело 29-летнего парня. Утром там работала следственно-оперативная группа.
Подробную информацию о личности умершего представитель УСК по Минску не разглашает. По предварительной информации, смерть парня не носит криминального характера, назначена судебно-медицинская экспертиза.
16:38 11/12/2019
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