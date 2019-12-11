Шок! Утром в Минске нашли повешенного на дереве парня





Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на очевидцев.





«В 10 утра около ТЦ „Скала“, где инсталляция с оленями, за остановкой на дереве висел парень с портфелем, на месте были скорая и Следственный комитет», — сообщила очевидица.





В Следственном комитете подтвердили, что в этом районе на Притыцкого в лесополосе в 8.30 обнаружили тело 29-летнего парня. Утром там работала следственно-оперативная группа.





Подробную информацию о личности умершего представитель УСК по Минску не разглашает. По предварительной информации, смерть парня не носит криминального характера, назначена судебно-медицинская экспертиза.



